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Україна проведе домашні матчі з Вірменією та Ірландією в Лодзі

Сьогодні 13:36 213 0
Петраков попросив проводити матчі в польському місті
Україна проведе домашні матчі з Вірменією та Ірландією в Лодзі
#Збірна України з футболу, #Олександр Петраков

Джерело - Onet Sport.

Збірна України, ймовірно, проведе два найближчі домашні матчі Ліги націй проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня) у польскому місті Лодзь.

Про це повідомляє Onet Sport.

Існує неофіційна домовленість, але остаточно ще нічого не затверджено. Також, у Лодзі матчі хоче проводити головний тренер Олександр Петраков.

"Я попросив зіграти в Лодзі, бо там відбувався фінал чемпіонату світу U-20. Ще я хотів, щоб стадіон не був надто великим. Мені сказали, що тепер є новий об’єкт на 19 000 місць. І я знаю, що ми там гратимемо, але не пам’ятаю, якому клубу він належить", - сказав Петраков.

Нагадаємо, Ігнатенка планують викликати в збірну України.

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