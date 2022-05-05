Десна та Маріуполь можуть припинити своє існування

Ці клуби мають найменші шанси повернутись до життя

Джерело - Чемпіон.

Якщо новий сезон чемпіонату України розпочнеться, то зараз у зоні ризику знаходяться клуби Маріуполь та Десна.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Ці клуби мають найменші шанси повернутись до життя.

Місто Маріуполь зараз перебуває під окупацією і практично все зруйноване військовими рф, а Десна, яка й без того мала фінансові проблеми, після бомбардувань Чернігова залишилися без тренувальної бази та стадіону.

Якщо сезон 2022/23 почнеться, то в УПЛ готові виступати Металіст, Кривбас, а також Оболонь. Кияни розглядають таку можливість.