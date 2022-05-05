Фіорентина хоче повернути Кавані до Серії А

Кавані влітку стане вільним агентом

Контракт Едінсона Кавані з Манчестер Юнайтед спливає наприкінці нинішнього сезону, після чого він стане вільним агентом і може повернутися до Серії А.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У послугах Кавані зацікавлена ​​Фіорентина. Клуб із Флоренції шукає нового лідера атак після продажу Душана Влаховича в Ювентус у січні.

Свій європейський етап кар'єри Кавані розпочинав саме в Італії. У 2007-2013 роках він виступав у Серії А за Палермо та Наполі. Раніше повідомлялося, що в послугах форварда зацікавлений Інтер.

Цього сезону 35-річний уругвайський форвард провів 18 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом.