Кавані влітку може повернутися до чемпіонату Італії

Уругвайський форвард покине МЮ

Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У послугах 35-річного уругвайця зацікавлений міланський Інтер, який розглядає гравця як потенційну заміну Алексісу Санчесу. Нерадзуррі хотіли б попрощатися з 33-річним чилійцем через його високу зарплату.

Контракт Кавані з МЮ завершується цього літа.

У нинішньому сезоні Кавані взяв участь у 17 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу.

Раніше Манчестер Юнайтед знайшов заміну Кавані.