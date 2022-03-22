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Кавані влітку може повернутися до чемпіонату Італії

Сьогодні 15:25 116 0
Уругвайський форвард покине МЮ
Кавані влітку може повернутися до чемпіонату Італії
#Інтер, #Манчестер Юнайтед, #Едінсон Кавані

Джерело - sport.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У послугах 35-річного уругвайця зацікавлений міланський Інтер, який розглядає гравця як потенційну заміну Алексісу Санчесу. Нерадзуррі хотіли б попрощатися з 33-річним чилійцем через його високу зарплату.

Контракт Кавані з МЮ завершується цього літа.

У нинішньому сезоні Кавані взяв участь у 17 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу.

Раніше Манчестер Юнайтед знайшов заміну Кавані.

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