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Баварія презентувала домашню форму на наступний сезон

Сьогодні 14:32 234 0
Гравці вперше одягнуть її в матчі 33 туру Бундесліги
Баварія презентувала домашню форму на наступний сезон
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Баварія презентувала домашню форму від Adidas на сезон 2022/2023.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.

Гравці вперше одягнуть її в матчі 33 туру Бундесліги проти Штутгарта.

Під час цього матчу на грудях футболістів буде нашивка на честь 10-го чемпіонства поспіль, яка також буде доступна для вболівальників у клубному магазині.

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Допис, поширений FC Bayern (@fcbayern)

Ця ж нашивка буде знаходитись на рукавах футболок під час наступного сезону Бундесліги.

Також, Ліверпуль презентував домашню форму на наступний сезон.

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