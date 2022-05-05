Баварія презентувала домашню форму на наступний сезон

Джерело - Чемпіон.
Баварія презентувала домашню форму від Adidas на сезон 2022/2023.
Про це повідомляє пресслужба мюнхенців.
Гравці вперше одягнуть її в матчі 33 туру Бундесліги проти Штутгарта.
Під час цього матчу на грудях футболістів буде нашивка на честь 10-го чемпіонства поспіль, яка також буде доступна для вболівальників у клубному магазині.
Переглянути цей допис в Instagram
Ця ж нашивка буде знаходитись на рукавах футболок під час наступного сезону Бундесліги.
Також, Ліверпуль презентував домашню форму на наступний сезон.