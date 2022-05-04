Миколенко — найкращий гравець Евертона у квітні

Уболівальники Евертона вибрали найкращого футболіста клубу у квітні.

Про це повідомляє Grandoldteam

Найкращу оцінку отримав український захисник Віталій Миколенко. Він випередив Ентоні Гордона та Рішарлісона.

"Віталій Миколенко перебуває у клубі лише чотири місяці. За цей час його батьківщина була занурена у війну, якої вона не заслуговує, і турбота про родину та друзів має бути першорядною в його думках.

Однак його виступи на полі продемонстрували глибину характеру та атлетизм. Його швидко полюбили вірні Гудісону фанати. Миколенко набрав трохи більше 18% від загальної кількості поданих голосів", — йдеться у звіті.