Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
02.05.2022 06:17 53253
Калініна поступилась у чвертьфіналі турніру WTA у Мадриді
Сьогодні 20:14 117 1
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Сьогодні 19:42 3977
Шевченко може стати президентом Пескари
Сьогодні 12:57 561
Ліверпуль обіграв Вільярреал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 921
Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді
Вчора 23:28 656
Збірна України призначила нового головного тренера
Вчора 20:39 1408
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
Вчора 18:55 912
11-річна українка стала чемпіонкою світу зі швидких шахів
Вчора 18:44 589
Збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Вчора 18:13 562
Прямі трансляції

Миколенко — найкращий гравець Евертона у квітні

Сьогодні 19:13 215 0
Уболівальники відзначили гру Віталія Миколенка
Миколенко — найкращий гравець Евертона у квітні
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - football.ua.

Уболівальники Евертона вибрали найкращого футболіста клубу у квітні.

Про це повідомляє Grandoldteam 

Найкращу оцінку отримав український захисник Віталій Миколенко. Він випередив Ентоні Гордона та Рішарлісона.

"Віталій Миколенко перебуває у клубі лише чотири місяці. За цей час його батьківщина була занурена у війну, якої вона не заслуговує, і турбота про родину та друзів має бути першорядною в його думках. 

Однак його виступи на полі продемонстрували глибину характеру та атлетизм. Його швидко полюбили вірні Гудісону фанати. Миколенко набрав трохи більше 18% від загальної кількості поданих голосів", — йдеться у звіті.

Відзначимо, що у квітні Миколенко зіграв 5 матчів, у яких виходив у старті та грав усі 90 хвилин.

Раніше Евертон з Миколенком переміг Челсі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2245
Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 1463
Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4884
Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі 1324
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження 3977
Анчелотті анонсував завершення тренерської кар'єри Анчелотті анонсував завершення тренерської кар'єри 1283
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 37171
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3204 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7641 5
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 115737
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 16779
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 29772