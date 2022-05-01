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Вест Гем з Ярмоленком поступився Арсеналу, Евертон з Миколенком переміг Челсі: результати 35 туру АПЛ

Сьогодні 20:25 581 0
Відбулися матчі АПЛ
Вест Гем з Ярмоленком поступився Арсеналу, Евертон з Миколенком переміг Челсі: результати 35 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Вест Гем, #Евертон, #Лестер, #Манчестер Сіті, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

У межах 35 туру АПЛ відбулося три матчі.

Евертон мінімально переміг Челсі. Українець Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" і провів на полі увесь поєдинок.

Вест Гем програв Арсеналу. Андрій Ярмоленко вийшов з лави для запасних на 81-й хвилині.

Чемпіонат Англії - АПЛ

35 тур, 01 травня

Евертон - Челсі 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 47 Рішарлісон

Тоттенгем - Лестер 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Кейн, 2:0 - 60 Сон Хин Мін, 3:0 - 79 Сон Хин Мін, 3:1 - 90+1 Іхеначо

Вест Гем - Арсенал 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Холдінг, 1:1 - 45 Боуен, 1:2 - 56 Габріел

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