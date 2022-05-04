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Тер Штеген пропустить літні матчі збірної Німеччини

Сьогодні 17:32 206 0
Тер Штеген пропустить літні матчі національної команди Німеччини
Тер Штеген пропустить літні матчі збірної Німеччини
#Барселона, #Тер Штеген

Джерело - football24.ua.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген не прибуде в розташування національної збірної.

Про це повдіомляє НФС.

Тер Штеген не зіграє у червневих матчах збірної Німеччини. Марк вирішив взяти паузу на відновлення, адже останнім часом через травми він не мав можливості відпочивати у міжсезоння. Зокрема, голкіпер пропустив Євро-2020.

 "Йому потрібен відпочинок перед чемпіонатом світу в Катарі", – сказав головний тренер збірної Ганс-Дітер Флік.

Збірна Німеччини у червні проведе 4 матчі Ліги націй: вдома та на виїзді з Італією, проти Англії та Угорщини. У розпорядженні Бундестім є інші голкіпери – Мануель Нойєр, Кевін Трапп і Бернд Лєно.

Нагадаємо, Барселона шукає конкурента тер Штегену.

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