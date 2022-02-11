Головне
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого
Вчора 17:21 16581
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого
Вчора 21:35 1057
МОК не буде карати Гераскевича за антивоєнний плакат
Вчора 20:12 540
Коноплянка - гравець Краковії
Вчора 18:24 878
Гротхер став олімпійським чемпіоном у Пекіні, Гераскевич посів 18 місце
Вчора 16:45 313
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію
Вчора 15:09 5262 1
Калініченко та Марусяк подолали кваліфікацію на Олімпіаді-2022
Вчора 14:18 735
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським
Вчора 13:09 61873
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 13:05 35691
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 12:46 33613
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Барселона шукає конкурента тер Штегену

Вчора 22:55 172 0
Барселона шукає конкурента тер Штегену
#Барселона, #Тер Штеген

Джерело - football24.ua.

Барселона хоче підсилити конкуренцію на позиції голкіпера.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Марк-Андре тер Штеген залишається голкіпером номер 1 у команді Хаві Ернандеса, але Барса хоче придбати ще одного воротаря з метою підвищення конкуренції.

Зараз на радарах "блаугранас" перебувають одразу п'ять стражів воріт: Ясін Буну (Севілья), Іллан Мельє (Лідс), Маартен Вандевоордт (Генк), Альбан Лафон (Нант) і Бартоломей Дронговскі (Фіорентина). Усі, крім останнього, є основними у своїх клубах.

Нагадаємо, Барселона хоче підписати контракт з Аспілікуетою.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 77527
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 39245
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 61873
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 33613
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 35691
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого 16581
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 9828
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 13125 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8258 3
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 14413
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 12041
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 18813 3