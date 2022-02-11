Барселона шукає конкурента тер Штегену

Барселона хоче підсилити конкуренцію на позиції голкіпера.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Марк-Андре тер Штеген залишається голкіпером номер 1 у команді Хаві Ернандеса, але Барса хоче придбати ще одного воротаря з метою підвищення конкуренції.

Зараз на радарах "блаугранас" перебувають одразу п'ять стражів воріт: Ясін Буну (Севілья), Іллан Мельє (Лідс), Маартен Вандевоордт (Генк), Альбан Лафон (Нант) і Бартоломей Дронговскі (Фіорентина). Усі, крім останнього, є основними у своїх клубах.

Нагадаємо, Барселона хоче підписати контракт з Аспілікуетою.