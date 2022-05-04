Джерело - УЄФА.
Ліверпуль готовий грати проти будь-якої команди в фіналі Ліги чемпіонів.
Про це заявив захисник мерсисайдців Вірджил ван Дейк.
"Без різниці. Будь-яка команда, проти якої ми гратимемо, буде кошмаром. Ми знаємо Сіті вздовж і впоперек, вони також дуже добре нас знають. Ми знаємо, наскільки інтенсивні наші матчі. Реал - це Реал. Зараз їхній нападник у дуже хорошій формі. Побачимо, який буде результат", - сказав ван Дейк.
У фіналі Ліверпуль зустрінеться з переможцем пари Реал - Манчестер Сіті (перший матч 4:3).
Нагадаємо, Діас визнаний найкращим гравцем матчу Вільярреал - Ліверпуль.
Також, Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023.