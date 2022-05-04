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Ван Дейк: Без різниці, хто вийде у фінал ЛЧ

Сьогодні 13:32 104 0
Захисник Ліверпуля прокоментував вихід у фінал ЛЧ
Ван Дейк: Без різниці, хто вийде у фінал ЛЧ
#Вірджил Ван Дейк, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів

Джерело - УЄФА.

Ліверпуль готовий грати проти будь-якої команди в фіналі Ліги чемпіонів.

Про це заявив захисник мерсисайдців Вірджил ван Дейк.

"Без різниці. Будь-яка команда, проти якої ми гратимемо, буде кошмаром. Ми знаємо Сіті вздовж і впоперек, вони також дуже добре нас знають. Ми знаємо, наскільки інтенсивні наші матчі. Реал - це Реал. Зараз їхній нападник у дуже хорошій формі. Побачимо, який буде результат", - сказав ван Дейк.

У фіналі Ліверпуль зустрінеться з переможцем пари Реал - Манчестер Сіті (перший матч 4:3).

Нагадаємо, Діас визнаний найкращим гравцем матчу Вільярреал - Ліверпуль.

Також, Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023.

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