Ліверпуль готовий грати проти будь-якої команди в фіналі Ліги чемпіонів.

Про це заявив захисник мерсисайдців Вірджил ван Дейк.

"Без різниці. Будь-яка команда, проти якої ми гратимемо, буде кошмаром. Ми знаємо Сіті вздовж і впоперек, вони також дуже добре нас знають. Ми знаємо, наскільки інтенсивні наші матчі. Реал - це Реал. Зараз їхній нападник у дуже хорошій формі. Побачимо, який буде результат", - сказав ван Дейк.