Джерело - Mundo Deportivo.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі продовжить виступати за парижан у наступному сезоні.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
У нього ще рік контракту і він хоче його відпрацювати до кінця.
Навіть освистування з трибун після вильоту від Реала не змусили його вагатися.
Мессі усвідомлює, що йому доведеться покращити свою гру, якщо Мбаппе перейде в Реал.
Втім, аргентинець переконаний, що зможе допомогти ПСЖ виграти Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, ПСЖ планує розлучитись з усіма аргентинцями у команді, окрім Мессі.