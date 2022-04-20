Аргентинець хоче виграти ЛЧ з паризьким клубом

Джерело - Mundo Deportivo.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі продовжить виступати за парижан у наступному сезоні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У нього ще рік контракту і він хоче його відпрацювати до кінця.

Навіть освистування з трибун після вильоту від Реала не змусили його вагатися.

Мессі усвідомлює, що йому доведеться покращити свою гру, якщо Мбаппе перейде в Реал.

Втім, аргентинець переконаний, що зможе допомогти ПСЖ виграти Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, ПСЖ планує розлучитись з усіма аргентинцями у команді, окрім Мессі.