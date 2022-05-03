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Рангнік: Манчестер Юнайтед необхідні гравці світового класу

Сьогодні 19:13 185 0
Ральф Рангнік прокоментував конкуренцію в складі команди
Рангнік: Манчестер Юнайтед необхідні гравці світового класу
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік, #Футбольні трансфери

Джерело - football.uа.

Манчестер Юнайтед влітку плідно попрацює на трансферному ринку.

Про це розповів тимчасовий головний тренер англійського клубу Ральф Рангнік у коментарі Sky Sports.

"Ми розуміємо, що влітку команду залишить велика кількість гравців, тож нам потрібні вхідні трансфери. Для того, щоб підвищити конкуренцію та загальний рівень клубу, нам треба купляти гравців світового класу.

Деякі клуби змогли вийти на свій рівень після трьох трансферних вікон. Це нормально для футболу, тож я очікую продуктивне літо", - розповів Рангнік.

Раніше Рангнік оцінив майбутнє Роналду у Манчестер Юнайтед.

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