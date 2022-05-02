Рангнік оцінив майбутнє Роналду у Манчестер Юнайтед

Ральф Рангнік поділився думкою про майбутнє Кріштіану Роналду в англійському клубі.

Майбутнє Кріштіану Роналду у Манчестер Юнайтед визначить новий головний тренер клубу - Ерік тен Гаг.

Про це розповів наставник МЮ Ральф Рангнік у коментарі Sky Sports.

"Це питання варто ставити Еріку тен Хагу. Роналду показав, що все ще може бути найважливішою частиною команди, але очевидно, що Юнайтед потрібні нові нападники. До наступного сезону в команді має з'явитися два-три нові нападники, це очевидно", - відзначив Рангнік.

У поточному сезоні португалець провів 37 матчів за "червоних дияволів", у яких забив 23 голи та виконав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Роналду може повернутися до Реала.