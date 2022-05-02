Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 06:17 52817
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
Сьогодні 12:24 3192
Барселона перемогла Спортінг у фіналі Ліги чемпіонів з футзалу
Сьогодні 12:17 311
Вест Гем з Ярмоленком поступився Арсеналу, Евертон з Миколенком переміг Челсі: результати 35 туру АПЛ
Вчора 20:25 1008
Шахтар вирвав нічию в Хайдука у благодійному матчі
Вчора 18:26 589
Калініна впевнено перемогла Мугурусу на турнірі у Мадриді
Вчора 15:44 487 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Вчора 15:08 4759
Стівенсон: Я хочу стати абсолютним чемпіоном
Вчора 14:09 1153
Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо
Вчора 12:39 2408
Стівенсон переміг Вальдеса за очками та об'єднав чемпіонські пояси
Вчора 08:39 1276
Прямі трансляції

Рангнік оцінив майбутнє Роналду у Манчестер Юнайтед

Сьогодні 18:41 238 0
Ральф Рангнік поділився думкою про майбутнє Кріштіану Роналду в англійському клубі.
Рангнік оцінив майбутнє Роналду у Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Майбутнє Кріштіану Роналду у Манчестер Юнайтед визначить новий головний тренер клубу - Ерік тен Гаг.

Про це розповів наставник МЮ Ральф Рангнік у коментарі  Sky Sports.

"Це питання варто ставити Еріку тен Хагу. Роналду показав, що все ще може бути найважливішою частиною команди, але очевидно, що Юнайтед потрібні нові нападники.

До наступного сезону в команді має з'явитися два-три нові нападники, це очевидно", - відзначив Рангнік.

У поточному сезоні португалець провів 37 матчів за "червоних дияволів", у яких забив 23 голи та виконав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Роналду може повернутися до Реала.

Коментарі ()
Популярне зараз
Барселона здолала Мальорку, Реал Сосьєдад розписав мирову з Райо: результати 34 туру Ла-Ліги Барселона здолала Мальорку, Реал Сосьєдад розписав мирову з Райо: результати 34 туру Ла-Ліги 1390
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3024
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 52817
Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 1704
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів 3192
Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А 1571
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11113
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 11744 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 12736
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 14014
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42770
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4035