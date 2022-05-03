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Експрезидент УПЛ передав Україні гуманітарний вантаж

Сьогодні 18:30 260 0
Найближчим часом вантаж передадуть лікарням та військовим медикам
Експрезидент УПЛ передав Україні гуманітарний вантаж
#Грімм, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.ua.

Колишній президент УПЛ Томас Грім зумів організувати відправлення гуманітарного вантажу зі Швейцарії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Чиновник посприяв передачі великої партії медикаментів. Вантаж вже прибув до Ужгороду в Координаційний центр УАФ, де його особисто зустріли представники УАФ та УПЛ.

Найближчим часом вантаж передадуть лікарням та військовим медикам на передову. До нього входять ліки, серед яких дезинфікуючі та антисептичні засоби, а також засоби індивідуального захисту і витратні медичні матеріали.

Нагадаємо, Томас Грім був президентом УПЛ в період з 2018 по 2020 рік.

Раніше виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення сезону УПЛ.

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