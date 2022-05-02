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Виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення сезону УПЛ

Сьогодні 13:57 104 0
Найближчим часом адміністрація УАФ повідомить про це в УЄФА
Виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення сезону УПЛ
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УАФ.

На черговому зборі учасників УПЛ виконавчий комітет УАФ офіційно затвердив рішення щодо дострокового завершення сезону чемпіонату України 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Найближчим часом адміністрація УАФ повідомить в УЄФА про рішення, підкріплене протоколом № 141 від 26.04.2022.

Окрім цього, Виконком УАФ затвердив календарі чоловічих і жіночих міжнародних заходів з урахуванням змін, зокрема, перенесенням ФІФА та УЄФА дат проведення офіційних матчів та змагань за участі збірних команд України.

Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року. Нагородження призерів проводитися не буде.  

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