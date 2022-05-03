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Ліверпуль може отримати рекордний контракт від титульного спонсора

Сьогодні 17:28 47 0
Сторони ведуть переговори щодо наступного контракту
Ліверпуль може отримати рекордний контракт від титульного спонсора
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль

Джерело - football24.ua.

Ліверпуль вимагає у титульного спонсора подвоїти суму у контракті.

Про це повдіомляє Daily Mail.

Титульним спонсором Ліверпуля є Standard Chartered. Контракт розрахований до кінця наступного сезону. Сторони зацікавленні в продовженні співпраці, але на різних умовах.

У 2018 році був укладений договір, відповідно до якого Ліверпуль отримує 47 млн євро на рік. Відтоді Юрген Клопп побудував суперклуб, який виграв Лігу чемпіонів у 2019-му і АПЛ у 2020-му.

Ліверпуль вважає, що заслуговує кращого контракту і вимагає у спонсора подвоїти суму.

Контракт у 95 млн євро річних стане абсолютно рекордним. Наразі найбільше заробляє Реал, якому Emirates Airline платять 70 млн в рік. Якщо Standard Chartered не готові до переговорів, Ліверпуль розгляне інші пропозиції.

Нагадаємо, Ліверпуль може розглянути продаж Салаха.

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