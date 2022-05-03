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Мілан спробує втримати Леау, яким цікавиться ПСЖ

Сьогодні 15:54 133 0
Міланський клуб не планує відпускати футболіста влітку
Мілан спробує втримати Леау, яким цікавиться ПСЖ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Леау, #Мілан, #ПСЖ

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Мілан найближчим часом спробує домовитись із нападником Рафаелем Леау про продовження контракту.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Міланський клуб не планує відпускати футболіста влітку. В травні керівництво команди запропонує агентам Леау зустрітися для обговорення деталей нового трудового договору.

Чинний контракт форварда розрахований до літа 2024 року. Мілан готовий платити Леау втричі більше, а саме 4,5 мільйони євро на рік, щоб продовжити співпрацю ще на 4 роки.

Наразі в трансфері 22-річного гравця зацікавлений ПСЖ та ряд представників АПЛ.

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