Міланський клуб не планує відпускати футболіста влітку

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Мілан найближчим часом спробує домовитись із нападником Рафаелем Леау про продовження контракту.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Міланський клуб не планує відпускати футболіста влітку. В травні керівництво команди запропонує агентам Леау зустрітися для обговорення деталей нового трудового договору.

Чинний контракт форварда розрахований до літа 2024 року. Мілан готовий платити Леау втричі більше, а саме 4,5 мільйони євро на рік, щоб продовжити співпрацю ще на 4 роки.

Наразі в трансфері 22-річного гравця зацікавлений ПСЖ та ряд представників АПЛ.