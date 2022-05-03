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Монако просить в Реала 70 млн євро за Чуамені

Сьогодні 15:16 159 0
Юна зірка Монако може покинути клуб
Монако просить в Реала 70 млн євро за Чуамені
#Монако, #Реал Мадрид, #Чуамені

Джерело - AS.

Реалу вдалося дізнатися деталі можливого трансферу півзахисника Монако Орел’єна Чуамені

Про це повідомляє журналіст Марко Руіз.

Мадридський клуб розпочав активну роботу над переходом футболіста збірної Франції. Монако бажає виручити за свого хавбека 70 мільйонів євро.

Реал поки не збирається погоджуватися на запропоновані умови та спробує збити ціну. Власники команди не проти зійтися на сумі в 50-60 мільйонів євро.

Нагадаємо, Монако з російським власником направить гроші біженцям з України.

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