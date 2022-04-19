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Монако з російським власником направить гроші біженцям з України

Сьогодні 20:01 118 0
Монако та Ніцца допоможуть українським біженцям
Монако з російським власником направить гроші біженцям з України
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Монако, #Ніцца

Джерело - офіційний сайт Монако.

Монако та Ніцца вирішили допомогти українським біженцям, які постраждали від війни з росією.

Про це повідомляє пресслужба монегасків.

Монако завтра, 20 квітня, зустрінеться з Ніццею у 33-му турі чемпіонату Франції.

Частина футболок з матчу буде виставлена ​​на аукціон, а виручені кошти перерахують асоціації Secours Populaire 06, яка активно допомагає українцям, які прибувають до Франції.

Також зазначається, що власник Монако, російський мільярдер Дмитро Риболовлєв 9 та 20 березня зробив особисту пожертву Secours Populaire 06.

Також на дербі були запрошені волонтери Secours Populaire та біженці. Представник асоціації та одна з волонтерок отримають право символічно відкрити зустріч на знак поваги до їхньої самовідданої роботи з моменту приїзду перших біженців.

Нагадаємо, на турнірі WTA в Штутгарті зберуть допомогу для біженців із України.

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