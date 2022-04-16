Джерело - RTL.

Президент Франції Емануель Макрон хоче, щоб нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе залишився у французькому клубі.

Про це повідомляє RTL.

Контракт форварда з парижанами закінчується влітку. Мбаппе має пропозицію від мадридського Реала.

У Кіліана гарні відносини з Макроном, вони постійно спілкуються навіть попри напружений графік глави держави. Президент Франції у особистих розмовах вмовляє нападника не покидати ПСЖ.

Крім того, недавно 52 французькі спортсмени написали відкритого листа із закликом не підтримувати суперницю Макрона по другому туру виборів Марін Ле Пен. Від Мбаппе зараз очікують, що він також висловить свою думку з цього приводу.