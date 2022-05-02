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Боруссія підписала оборонця збірної Німеччини

Вчора 22:28 172 0
Боруссія підписала ще одного оборонця
Боруссія підписала оборонця збірної Німеччини
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери, #Фрайбург, #Ніко Шлоттербек, #Боруссії Дортмунд

Джерело - football24.ua.

Захисник Фрайбурга Ніко Шлоттербек влітку перейду у Боруссію Дортмунд.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Шлоттербек успішно пройшов медогляд у Дортмунді, а по завершенні сезону 2021/22 стане гравцем Боруссії. Контракт розрахований до 30 червня 2027 року.

Також на Ніко претендувала Баварія, але дортмундці виграли боротьбу за оборонця. Фрайбург отримає 20 млн євро. 

Раніше Боруссія оголосила про трансфер оборонця Баварії.

Нагадаємо, Манчестер Сіті та Голанд майже домовились про трансфер.

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