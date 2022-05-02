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Барселона підшукала заміну де Йонгу

Сьогодні 20:55 141 0
Френкі Де Йонг може покинути Барселону
Барселона підшукала заміну де Йонгу
Фото - gettyimages
#Барселона, #Солер, #Футбольні трансфери, #Френкі де Йонг

Джерело - isport.ua.

Барселона має намір купити хавбека Валенсії Карлоса Солера на місце Френкі де Йонга.

Про це повідомляє видання As.

Іспанський клуб погодив трансфер 25-річного іспанця за 20 млн євро. Умови особистого договору з іспанцем також узгоджені. Хаві дав директору Барселони Матеу Алемані дозвіл на організацію цієї угоди.

Домовившись по Солеру, каталонці вирішили розлучитися з Френкі де Йонгом. Інтерес до якого виявляють Манчестер Юнайтед, Баварія та клуби АПЛ. Барселона має намір отримати за 24-річного нідерландця близько 70 млн. євро.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зацікавився лідером Барселони.

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