Барселона підшукала заміну де Йонгу

Френкі Де Йонг може покинути Барселону

Барселона має намір купити хавбека Валенсії Карлоса Солера на місце Френкі де Йонга.

Про це повідомляє видання As.

Іспанський клуб погодив трансфер 25-річного іспанця за 20 млн євро. Умови особистого договору з іспанцем також узгоджені. Хаві дав директору Барселони Матеу Алемані дозвіл на організацію цієї угоди.

Домовившись по Солеру, каталонці вирішили розлучитися з Френкі де Йонгом. Інтерес до якого виявляють Манчестер Юнайтед, Баварія та клуби АПЛ. Барселона має намір отримати за 24-річного нідерландця близько 70 млн. євро.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зацікавився лідером Барселони.