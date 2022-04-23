Манчестер Юнайтед зацікавився лідером Барселони

Джерело - sport.ua.
Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг хоче бачити у своїй команді півзахисника Барселони Френкі Де Йонга.
Про це повідомляє Sport.es.
Раніше вони вже працювали разом в Аяксі.
Барселона не хоче продавати нідерландського хавбека. Проте фінансове становище каталонців не дозволяє їм вважати нікого зі своїх гравців недоторканними.
У разі відходу Де Йонга Барселона сподівається замінити його на хавбека Валенсії Карлоса Солера. Його контракт спливає влітку 2023 року.
Раніше Араухо продовжив контракт із Барселоною.