Манчестер Юнайтед зацікавився лідером Барселони

Френкі Де Йонг може продовжити кар'єру в АПЛ

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг хоче бачити у своїй команді півзахисника Барселони Френкі Де Йонга.

Про це повідомляє Sport.es.

Раніше вони вже працювали разом в Аяксі.

Барселона не хоче продавати нідерландського хавбека. Проте фінансове становище каталонців не дозволяє їм вважати нікого зі своїх гравців недоторканними.

У разі відходу Де Йонга Барселона сподівається замінити його на хавбека Валенсії Карлоса Солера. Його контракт спливає влітку 2023 року.

Раніше Араухо продовжив контракт із Барселоною.