Головне
Українські спортсмени завершили виступи на Іграх нескорених
Сьогодні 08:08 272
Арсенал переміг Манчестер Юнайтед. Результати 34 туру АПЛ
Сьогодні 16:25 53
Підручний: Велика заслуга Бринзака в тому, що я став чемпіоном світу
Сьогодні 12:11 251
Ф'юрі підтвердив, що готовий завершити кар'єру
Сьогодні 11:25 377
Циганик: Шанси побачити Ракицького у збірній дорівнюють нулю
Сьогодні 11:11 290
Зозуля допоміг відправити в Україну два броньованих авто для ЗСУ
Вчора 20:11 386
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 15:33 48164
Григорія Суркіса було затримано на кордоні України
Вчора 13:18 1511
Цуренко: Боюсь дізнатися, скільки російських тенісисток підтримують війну
Вчора 12:55 354
Стаховський: Рішення піти у ТрО - це спокутування гріхів за 2014 рік
Вчора 09:55 576
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед зацікавився лідером Барселони

Сьогодні 15:05 156 0
Френкі Де Йонг може продовжити кар'єру в АПЛ
Манчестер Юнайтед зацікавився лідером Барселони
#Барселона, #Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг хоче бачити у своїй команді півзахисника Барселони Френкі Де Йонга. 

Про це повідомляє Sport.es.

Раніше вони вже працювали разом в Аяксі.

Барселона не хоче продавати нідерландського хавбека. Проте фінансове становище каталонців не дозволяє їм вважати нікого зі своїх гравців недоторканними.

У разі відходу Де Йонга Барселона сподівається замінити його на хавбека Валенсії Карлоса Солера. Його контракт спливає влітку 2023 року.

Раніше Араухо продовжив контракт із Барселоною.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3638
Бенфіка - Фамалікан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Фамалікан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 3346
Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4963
Один із власників Чорноморця фінансував "ДНР"? ВІДЕО Один із власників Чорноморця фінансував "ДНР"? ВІДЕО 2455
Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4626
Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4631
Рекомендуємо
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11853
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7042
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11509
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23977
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57785
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38170