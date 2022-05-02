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Ракув Кочергіна виграв Кубок Польщі

Сьогодні 20:24 146 0
Ракув здолав Лех у фіналі
Ракув Кочергіна виграв Кубок Польщі
#Кубок Польщі, #Ракув, #Владислав Кочергін

Джерело - Чемпіон.

Ракув обіграв Лех у фінальному матчі Кубка Польщі сезону-2021/22.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін весь матч провів на лаві запасних. Водночас у запасі Леха залишився захисник Томаш Кендзьора, котрий виступає за познанську команду на правах оренди з Динамо.

Кубок Польщі 2021/22
Фінал, 02 травня

Лех Познань – Ракув 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Гутковскіс, 0:2 - 36 Вдовяк, 1:2 - 52 Амарал, 1:3 - 76 Лопес

Нагадаємо, ФІФА дозволила Кочергіну грати за Ракув.

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