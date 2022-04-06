ФІФА дозволила Кочергіну грати за Ракув

Український гравець вже 10 квітня може дебютувати за польський клуб

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ракува Владислав Кочергін може дебютувати за польський клуб у грі проти Шльонська, яка відбудеться 10 квітня.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Трансферний комітет ФІФА видав гравцеві тимчасовий сертифікат миттєвої дії.

Зазначається, що Зоря не дала дозволу на цей трансфер, тому він міг почати виступи за новий клуб лише з літа.

Кочергін розірвав угоду з луганцями в односторонньому порядку і зміг перейти до Ракува завдяки дозволу ФІФА для гравців з України, прийнятому через війну.

Нагадаємо, Кочергін перейшов у польський клуб.