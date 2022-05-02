Джерело - football.ua.
Колишній головний тренер туринського Ювентуса Андреа Пірло може наприкінці цього сезону відновити тренерську діяльність та очолити клуб із Серії А.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Італійський фахівець є головним претендентом на те, щоб очолити Спецію, яка після 35 турів йде на 16-му рядку в турнірній таблиці.
За інформацією джерела, очікується, що Тіаго Мотта залишить свою посаду головного тренера Спеції після завершення поточної кампанії, а Пірло є найімовірнішим його змінником.
Раніше повідомлялося, що Пірло може очолити Бенфіку Яремчука.