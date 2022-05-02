Спеція може звільнити головного тренера

Колишній головний тренер туринського Ювентуса Андреа Пірло може наприкінці цього сезону відновити тренерську діяльність та очолити клуб із Серії А.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Італійський фахівець є головним претендентом на те, щоб очолити Спецію, яка після 35 турів йде на 16-му рядку в турнірній таблиці.

За інформацією джерела, очікується, що Тіаго Мотта залишить свою посаду головного тренера Спеції після завершення поточної кампанії, а Пірло є найімовірнішим його змінником.

Раніше повідомлялося, що Пірло може очолити Бенфіку Яремчука.