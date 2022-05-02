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Пірло може очолити Спецію

Сьогодні 19:15 206 0
Спеція може звільнити головного тренера
Пірло може очолити Спецію
#Пірло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Колишній головний тренер туринського Ювентуса Андреа Пірло може наприкінці цього сезону відновити тренерську діяльність та очолити клуб із Серії А.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Італійський фахівець є головним претендентом на те, щоб очолити Спецію, яка після 35 турів йде на 16-му рядку в турнірній таблиці.

За інформацією джерела, очікується, що Тіаго Мотта залишить свою посаду головного тренера Спеції після завершення поточної кампанії, а Пірло є найімовірнішим його змінником.

Раніше повідомлялося, що Пірло може очолити Бенфіку Яремчука.

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