Бенфіка може змінити головного тренера

Італійський фахівець Андреа Пірло розглядається Бенфікою, як можливий головний тренер у разі виходу з команди Жорже Жезуша.

Про це повідомляє Calciomercato.

У Кубку Португалії Бенфіка вилетіла від Порту в 1/8 фіналу, а в чемпіонаті країни йде на третьому місці (37 очок), відстаючи від Спортінга та Порту на чотири очки.

За даними джерела, у керівництві клубу незадоволені такими результатами. Проте Бенфіка не хоче звільняти Жезуша, щоб не платити йому відступні. У послугах фахівця був зацікавлений Фламенго.

42-річний Пірло без роботи з травня 2021 року, коли залишив Ювентус. Фахівець тренував команду із серпня 2020 року.

Раніше, Порту розгромив Бенфіку Яремчука у Кубку Португалії.