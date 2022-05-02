Роналду може повернутися до Реала

Іспанський клуб також зацікавлений в поверненні 37-річного португальця

Джерело - Mirror.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду влітку може перейти до Реала

Про це повідомляє Mirror.

Іспанський клуб зацікавлений у поверненні 37-річного португальця.

Ключові фігури Реала приємно вражені грою нападника в АПЛ, який у 28 матчах сезону забив 17 голів та зробив 3 асисти. Вони впевнені, що футболіст забиватиме в Ла-Лізі.

Контракт гравця з Юнайтед розрахований до літа 2023 року та включає опцію продовження ще на сезон, але його майбутнє в клубі не визначене, оскільки новий тренер команди Ерік тен Гаг планує перебудову.

Нагадаємо, Роналду забив 100 голів у АПЛ.