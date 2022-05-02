Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 06:17 52357
Вест Гем з Ярмоленком поступився Арсеналу, Евертон з Миколенком переміг Челсі: результати 35 туру АПЛ
Вчора 20:25 935
Шахтар вирвав нічию в Хайдука у благодійному матчі
Вчора 18:26 545
Калініна впевнено перемогла Мугурусу на турнірі у Мадриді
Вчора 15:44 434 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Вчора 15:08 4716
Стівенсон: Я хочу стати абсолютним чемпіоном
Вчора 14:09 878
Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо
Вчора 12:39 1843
Стівенсон переміг Вальдеса за очками та об'єднав чемпіонські пояси
Вчора 08:39 1224
Реал розгромив Еспаньйол, Атлетік переграв Атлетіко. Результати 34 туру Ла-Ліги
30.04.2022 23:55 904
Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Лідс, Ліверпуль переграв Ньюкасл. Результати 35 туру АПЛ
30.04.2022 21:33 1127
Прямі трансляції

Роналду може повернутися до Реала

Сьогодні 09:58 87 0
Іспанський клуб також зацікавлений в поверненні 37-річного португальця
Роналду може повернутися до Реала
#Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Кріштіану Роналду

Джерело - Mirror.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду влітку може перейти до Реала

Про це повідомляє Mirror.

Іспанський клуб зацікавлений у поверненні 37-річного португальця.

Ключові фігури Реала приємно вражені грою нападника в АПЛ, який у 28 матчах сезону забив 17 голів та зробив 3 асисти. Вони впевнені, що футболіст забиватиме в Ла-Лізі.

Контракт гравця з Юнайтед розрахований до літа 2023 року та включає опцію продовження ще на сезон, але його майбутнє в клубі не визначене, оскільки новий тренер команди Ерік тен Гаг планує перебудову.

Нагадаємо, Роналду забив 100 голів у АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5265
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4716
Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо 1843
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4922
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 52357
Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 1237
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 37600 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12594
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12900 25
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9600 3
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6870 1
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 16744