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Депай зацікавив клуби АПЛ

Сьогодні 16:28 142 0
Мемфіс Депай влітку може змінити клуб
Депай зацікавив клуби АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Депай, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Нападник Барселони Мемфіс Депай у літнє трансферне вікно може повернутися до англійської Прем'єр-ліги, де він виступав за Манчестер Юнайтед у період з 2015 по 2017 рік.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За останні кілька тижнів із 28-річним нідерландцем пов'язувалися клуби з АПЛ, але які конкретно – не уточнюється.

Поки що жодної конкретики та обговорення потенційного трансферу не було, оскільки сам Депай, мабуть, все ще збирається боротися за місце у стартовому складі Барселони.

У поточному сезоні Мемфіс Депай провів за Барселону 24 поєдинки у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 2 асистам. 

Раніше повідомлялося, що Депай може повернутися у Ліон.

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