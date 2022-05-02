Депай зацікавив клуби АПЛ

Мемфіс Депай влітку може змінити клуб

Нападник Барселони Мемфіс Депай у літнє трансферне вікно може повернутися до англійської Прем'єр-ліги, де він виступав за Манчестер Юнайтед у період з 2015 по 2017 рік.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За останні кілька тижнів із 28-річним нідерландцем пов'язувалися клуби з АПЛ, але які конкретно – не уточнюється.

Поки що жодної конкретики та обговорення потенційного трансферу не було, оскільки сам Депай, мабуть, все ще збирається боротися за місце у стартовому складі Барселони.

У поточному сезоні Мемфіс Депай провів за Барселону 24 поєдинки у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 2 асистам.

Раніше повідомлялося, що Депай може повернутися у Ліон.