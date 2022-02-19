Депай може повернутися у Ліон

Депай може змінити клуб

Нідерландський нападник Мемфіс Депай може змінити клуб по завершенню сезону.

Про це повідомляє Football365.fr

Депай минулого літа перейшов у Барселону з Ліона. При цьому, 28-річний футболіст на початковому етапі, ще під керівництвом Рональда Кумана, намагався бути лідером команди, досягнувши в результаті по ходу сезону позначки в 23 зіграних матчі за восьми забитих м'ячів і двох гольових передач.

Проте, з приходом Хаві становище Депая у команді суттєво змінилося на негативний бік, тому нідерландець уже роздумує над новими варіантами для продовження своєї кар'єри.

Одним із таких може стати повернення до Ліона, з яким представили Мемфіса вже ведуть переговори про можливий контракт.

Контракт Депая із Барселоною розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Барселона та Наполі обговорюють трансфер Депая.