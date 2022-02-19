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Депай може повернутися у Ліон

Сьогодні 12:55 170 0
Депай може змінити клуб
Депай може повернутися у Ліон
Фото - gettyimages
#Барселона, #Депай, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліон, #Ла-Ліга

Джерело - football.uа.

Нідерландський нападник Мемфіс Депай може змінити клуб по завершенню сезону.

Про це повідомляє Football365.fr

Депай минулого літа перейшов у Барселону з Ліона. При цьому, 28-річний футболіст на початковому етапі, ще під керівництвом Рональда Кумана, намагався бути лідером команди, досягнувши в результаті по ходу сезону позначки в 23 зіграних матчі за восьми забитих м'ячів і двох гольових передач.

Проте, з приходом Хаві становище Депая у команді суттєво змінилося на негативний бік, тому нідерландець уже роздумує над новими варіантами для продовження своєї кар'єри.

Одним із таких може стати повернення до Ліона, з яким представили Мемфіса вже ведуть переговори про можливий контракт.

Контракт Депая із Барселоною розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Барселона та Наполі обговорюють трансфер Депая.

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