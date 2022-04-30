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Українці Динамо та Шахтаря не зможуть перейти в європейські клуби

Вчора 23:45 271 0
Українські гравці не зможуть перебратися у Європу
Українці Динамо та Шахтаря не зможуть перейти в європейські клуби
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Українським гравцям Динамо та Шахтаря не вдасться змінити клубну прописку цього літа.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Футболісти Динамо та Шахтаря виїхали закордон, підписавши папери про те, що вони обов'язково повернуться. Зараз у них матчі, потім збірна, потім, можливо, знову матчі. До кінця воєнного стану вони не зможуть нікуди перейти, вони зобов'язані повернутися до України.

Для того, щоб когось продати, потрібен дозвіл на те, щоб ця людина виїхала. Я думаю, що до стабілізації політичного життя в Україні буде важко говорити про те, що хтось підписав контракт з іншим клубом.

Ми зараз говоримо про трансфери з перспективою, що, можливо, влітку буде перемога і стабілізується політичне життя. Зараз усі гравці є військовозобов'язаними громадянами України, які мають повернутися до своєї країни за першим викликом", – розповів Циганик.

Наразі Динамо та Шахтар перебувають у Європі, де грають благодійні матчі.

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