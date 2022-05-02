Правий вінгер Динамо Віктор Циганков може вдало закрити позицію на лівому фланзі збірної України.

Про це заявив аналітик збірної України Авраам Кампомар.



"Так як на цьому фланзі грав Циганков, то такої проблеми немає. Це один із найкращих футболістів нашої збірної під час роботи з нею Олександра Петракова. Він добре навчив Віктора читати простір між лініями. Циганков має дуже гарну швидкість, вміння спокійно зіграти лівою ногою. Це людина, яка дає результат, граючи зліва", – зазначив Кампомар.