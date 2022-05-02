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Аналітик збірної України: Проблеми на позиції лівого вінгера немає, там грає Циганков

Сьогодні 12:40 145 0
Авраам Кампомар розповів про рішення тренерського штабу щодо лівого флангу атаки збірної
Аналітик збірної України: Проблеми на позиції лівого вінгера немає, там грає Циганков
#Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Правий вінгер Динамо Віктор Циганков може вдало закрити позицію на лівому фланзі збірної України.

Про це заявив аналітик збірної України Авраам Кампомар.

"Так як на цьому фланзі грав Циганков, то такої проблеми немає. Це один із найкращих футболістів нашої збірної під час роботи з нею Олександра Петракова. Він добре навчив Віктора читати простір між лініями. Циганков має дуже гарну швидкість, вміння спокійно зіграти лівою ногою. Це людина, яка дає результат, граючи зліва", – зазначив Кампомар.

Нагадаємо, збірна України розпочала тренувальний збір напередодні відбору до ЧС-2022.

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