Салах - найкращий гравець сезону в АПЛ

Джерело - skysports.com.
Асоціація футбольних журналістів вирішила, що найкращім гравцем АПЛ сезону-2021/22 є Мохамед Салах з Ліверпуля.
Про це повідомляє Sky Sports.
Форвард Ліверпуля набрав 48% голосів, випередивши Кевіна де Брейне з Манчестер Сіті та Деклана Райса з Вест Гема.
Салах виграв цю нагороду вдруге - першу він отримав у 2018 році.
У поточному сезоні Салах провів 31 матч в АПЛ, у яких забив 22 м'ячі та віддав 13 асистів.
За 5 турів до фінішу чемпіонату Ліверпуль на одне очко відстає від Манчестер Сіті.