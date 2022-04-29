Салах - найкращий гравець сезону в АПЛ

Мохамед Салах став найкращим футболістом року в Англії за версією журналістів.

Асоціація футбольних журналістів вирішила, що найкращім гравцем АПЛ сезону-2021/22 є Мохамед Салах з Ліверпуля.

Про це повідомляє Sky Sports.

Форвард Ліверпуля набрав 48% голосів, випередивши Кевіна де Брейне з Манчестер Сіті та Деклана Райса з Вест Гема.

Салах виграв цю нагороду вдруге - першу він отримав у 2018 році.

У поточному сезоні Салах провів 31 матч в АПЛ, у яких забив 22 м'ячі та віддав 13 асистів.

За 5 турів до фінішу чемпіонату Ліверпуль на одне очко відстає від Манчестер Сіті.