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Салах - найкращий гравець сезону в АПЛ

Сьогодні 15:10 203 0
Мохамед Салах став найкращим футболістом року в Англії за версією журналістів.
Салах - найкращий гравець сезону в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Салах

Джерело - skysports.com.

Асоціація футбольних журналістів вирішила, що найкращім гравцем АПЛ сезону-2021/22 є Мохамед Салах з Ліверпуля.

Про це повідомляє Sky Sports.

Форвард Ліверпуля набрав 48% голосів, випередивши Кевіна де Брейне з Манчестер Сіті та Деклана Райса з Вест Гема.

Салах виграв цю нагороду вдруге - першу він отримав у 2018 році.

У поточному сезоні Салах провів 31 матч в АПЛ, у яких забив 22 м'ячі та віддав 13 асистів.

За 5 турів до фінішу чемпіонату Ліверпуль на одне очко відстає від Манчестер Сіті.

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