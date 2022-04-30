Баварія поступилась Майнцу, Бохум вирвав перемогу у Боруссії Д. Результати 32 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 32 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
32 тур, 30 квітня
Армінія Білефельд - Герта Берлін 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 64 Тусар, 1:1 - 90+1 Нільссон
Аугсбург - Кельн 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 12 Тільманн, 0:2 - 15 Ут, 0:3 - 63 Модест, 1:3 - 73 Нідерлехнер, 1:4 - 78 Модест
Боруссія Д. - Бохум 3:4 (2:2)
Голи: 0:1 - 3 Польтер, 0:2 - 8 Хольтманн, 1:2 - 18 Голанд, 2:2 - 30 Голанд, 3:2 - 62 Голанд, 3:3 - 81 Локадія, 3:4 - 85 Пантовіч
Майнц - Баварія Мюнхен 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 18 Буркгардт, 2:0 - 27 Ніакате, 2:1 - 33 Левандовський, 3:1 - 57 Баррейро
Штутгарт - Вольфсбург 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Брукс, 1:1 - 89 Фюріх
19:30 Гоффенгайм - Фрайбург