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Баварія поступилась Майнцу, Бохум вирвав перемогу у Боруссії Д. Результати 32 туру Бундесліги

Сьогодні 18:25 200 0
Результати 32 туру Бундесліги
Баварія поступилась Майнцу, Бохум вирвав перемогу у Боруссії Д. Результати 32 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 32 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

32 тур, 30 квітня

Армінія Білефельд - Герта Берлін 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Тусар, 1:1 - 90+1 Нільссон

Аугсбург - Кельн 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Тільманн, 0:2 - 15 Ут, 0:3 - 63 Модест, 1:3 - 73 Нідерлехнер, 1:4 - 78 Модест

Боруссія Д. - Бохум 3:4 (2:2)

Голи: 0:1 - 3 Польтер, 0:2 - 8 Хольтманн, 1:2 - 18 Голанд, 2:2 - 30 Голанд, 3:2 - 62 Голанд, 3:3 - 81 Локадія, 3:4 - 85 Пантовіч

Майнц - Баварія Мюнхен 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 18 Буркгардт, 2:0 - 27 Ніакате, 2:1 - 33 Левандовський, 3:1 - 57 Баррейро

Штутгарт - Вольфсбург 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Брукс, 1:1 - 89 Фюріх

19:30 Гоффенгайм - Фрайбург

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