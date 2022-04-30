Відомий футбольний агент Міно Райола помер на 55-у році життя.

Про це повдіомляє офіційний Twitter-акаутн агента.

"З глибокою скорботою повідомляємо, що помер найдбайливіший і найнеймовірніший футбольний агент з усіх, хто коли-небудь жив.

Міно боровся до кінця з тією ж старанністю, яку він вкладав у переговорні процеси, захищаючи своїх футболістів.

Робота Міно торкнулася життя стількох людей, він написав новий розділ у сучасній історії футболу. Ми завжди нудьгуватимемо за ним.

Місія Міно над тим, щоб зробити футбольний світ для гравців кращим, буде продовжена з колишньою пристрастю.

Ми дякуємо всім за ту неймовірну підтримку, надану нам у цей непростий період, і просимо шанобливо ставитися до приватного життя сім'ї та друзів у цей сумний момент", – йдеться у повідомленні родини Райоли.