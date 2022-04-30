Джерело - Чемпіон.
Відомий футбольний агент Міно Райола помер на 55-у році життя.
Про це повдіомляє офіційний Twitter-акаутн агента.
"З глибокою скорботою повідомляємо, що помер найдбайливіший і найнеймовірніший футбольний агент з усіх, хто коли-небудь жив.
Міно боровся до кінця з тією ж старанністю, яку він вкладав у переговорні процеси, захищаючи своїх футболістів.
Робота Міно торкнулася життя стількох людей, він написав новий розділ у сучасній історії футболу. Ми завжди нудьгуватимемо за ним.
Місія Міно над тим, щоб зробити футбольний світ для гравців кращим, буде продовжена з колишньою пристрастю.
Ми дякуємо всім за ту неймовірну підтримку, надану нам у цей непростий період, і просимо шанобливо ставитися до приватного життя сім'ї та друзів у цей сумний момент", – йдеться у повідомленні родини Райоли.
Нідерландець італійського походження був прооперований у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані через захворювання легенів, яке не було пов'язане з Covid-19.
Райола працював з такими гравцями як: Златан Ібрагімович, Ерлінг Голанд, Джанлуїджі Доннарумма, Поль Погба, Марко Верратті, Генріх Мхітарян, Маттейс Де Лігт та інші.