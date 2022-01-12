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Райолу екстрено прооперували у Мілані

Сьогодні 18:14 176 0
У функціонера виникли проблеми зі здоров'ям.
Райолу екстрено прооперували у Мілані
Фото - gettyimages
#Райола

Джерело - Чемпіон.

Відомого футбольного агента Міно Райолу було госпіталізовано у Мілані.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Райола переніс операцію в одній з місцевих лікарень міста. Головний лікар лікарні Альберто Дзангрілло, а за сумісництвом президент Дженоа, запевнив, що операцію була заплановано давно. Наразі агент перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, Райола є агентом багатьох світових зірок, серед яких Поль Погба, Марко Верратті, Ерлінг Голанд, Джанлуїджі Доннарумма, Златан Ібрагімович.

Раніше повідомлялося, що Райола вибиває для Голанда зарплату у 50 млн євро.

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