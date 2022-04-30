Інсайдер назвав ім'я нових власників Челсі

Джерело - Чемпіон.
Новими власниками Челсі стануть Тодда Боелі та Хансйорга Вісса.
Про це заявив інсайдер Ніколо Скіра.
"Ера Романа Абрамовича у Челсі закінчилася. Американський інвестор Тодд Боелі та швейцарський бізнесмен Гансйорг Вісс виграли гонку за придбання Челсі. Вартість операції - 3,5 мільярди фунтів", - зазначив Скіра.
🔜📝 Roman #Abramovich’s era at #Chelsea ended. The American investor and philanthropist Todd #Boehly and the swiss businessman Hansjörg #Wyss have won the race to buy Chelsea in a deal worth more than £3.5B. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 29, 2022
Учора повідомлялося, що пропозицію вартість 4,2 мільярда фунтів зробив британський бізнесмен Джим Реткліфф.