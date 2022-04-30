Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
28.04.2022 16:31 50990
Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують
Сьогодні 10:54 184
Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо
Сьогодні 09:39 212
Луческу не стане головним тренером Фенербахче
Вчора 22:39 373
Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді
Вчора 19:54 392
Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022
Вчора 19:25 1345
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Вчора 16:26 337
Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи
Вчора 14:36 885
Збірна України зіграє контрольний матч з Боруссією
Вчора 12:23 448
Збірна України поступилася Польщі на чемпіонаті світу-2022
28.04.2022 23:45 1625
Прямі трансляції

Інсайдер назвав ім'я нових власників Челсі

Сьогодні 12:41 408 0
Перемогла заявка Тодда Боелі та Хансйорга Вісса
Інсайдер назвав ім'я нових власників Челсі
#Челсі

Джерело - Чемпіон.

Новими власниками Челсі стануть Тодда Боелі та Хансйорга Вісса.

Про це заявив інсайдер Ніколо Скіра.

"Ера Романа Абрамовича у Челсі закінчилася. Американський інвестор Тодд Боелі та швейцарський бізнесмен Гансйорг Вісс виграли гонку за придбання Челсі. Вартість операції - 3,5 мільярди фунтів", - зазначив Скіра.

Учора повідомлялося, що пропозицію вартість 4,2 мільярда фунтів зробив британський бізнесмен Джим Реткліфф.

Коментарі ()
Популярне зараз
Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4223
Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4813
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2841
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4540
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5426
Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна 2478
Рекомендуємо
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 14890
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10592
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 38741
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6860 1
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10190 2
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30103 2