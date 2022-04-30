Інсайдер назвав ім'я нових власників Челсі

Новими власниками Челсі стануть Тодда Боелі та Хансйорга Вісса.

Про це заявив інсайдер Ніколо Скіра.

"Ера Романа Абрамовича у Челсі закінчилася. Американський інвестор Тодд Боелі та швейцарський бізнесмен Гансйорг Вісс виграли гонку за придбання Челсі. Вартість операції - 3,5 мільярди фунтів", - зазначив Скіра.