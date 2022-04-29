Британський бізнесмен вирішив придбати Челсі

Джерело - sport.ua.
Один з найбагатших людей Великої Британії Джим Реткліфф в останній момент зробив велику пропозицію щодо придбання клубу Челсі.
Про це повідомляє ВВС.
Реткліфф готовий викласти 4,2 мільярда фунтів. Це четверта пропозиція, яка є на руках уряду Великої Британії та АПЛ.
Власник Челсі Роман Абрамович через санкції, найімовірніше, гроші за клуб не отримає, а продажем займаються держава та АПЛ.
Частина грошей піде на інвестиції в клуб, а частина дістанеться фонду допомоги України через вторгнення росії.
Відомо, що серед інших покупців є інвестиційний фонд, куди входять відомі спортсмени Серена Вільямс та Льюїс Гамільтон.