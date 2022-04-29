Британський бізнесмен вирішив придбати Челсі

Частина грошей дістанеться фонду допомоги України

Один з найбагатших людей Великої Британії Джим Реткліфф в останній момент зробив велику пропозицію щодо придбання клубу Челсі.

Про це повідомляє ВВС.

Реткліфф готовий викласти 4,2 мільярда фунтів. Це четверта пропозиція, яка є на руках уряду Великої Британії та АПЛ.

Власник Челсі Роман Абрамович через санкції, найімовірніше, гроші за клуб не отримає, а продажем займаються держава та АПЛ.

Частина грошей піде на інвестиції в клуб, а частина дістанеться фонду допомоги України через вторгнення росії.

Відомо, що серед інших покупців є інвестиційний фонд, куди входять відомі спортсмени Серена Вільямс та Льюїс Гамільтон.