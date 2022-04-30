Шахтар продовжує платити зарплату бразильським легіонерам

Донецький Шахтар продовжує виплачувати зарплати всім своїм бразильським легіонерам, які перебувають на контракті у клубі.

Про це заявив помічник директора з футболу гірників Карло Ніколіні.

"Футболісти перебувають у Шахтарі до 30 червня, так вирішив УЄФА. Усі, хто хоче підписати наших гравців, можуть зробити це, виплативши їм зарплату, але у червні вони повернуться до Шахтаря. Фернандо, наприклад, був проданий у Ред Булл Зальцбург.

Наші бразильці перебувають на батьківщині, їм платять щомісяця, у червні вони повернуться до "Шахтаря". Ми братимемо участь у кваліфікації Ліги чемпіонів як переможці чемпіонату, оскільки розіграш зупинено і таблицю заморожено. Потрібно розуміти, як це нам належить зробити, адже чемпіонату немає. По ходу справи прийматимуться інші рішення, зараз неможливо планувати майбутнє", - заявив Ніколіні.