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Шахтар продовжує платити зарплату бразильським легіонерам

Сьогодні 08:24 250 0
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Шахтар продовжує платити зарплату бразильським легіонерам
#Шахтар

Джерело - calcionapoli24.

Донецький Шахтар продовжує виплачувати зарплати всім своїм бразильським легіонерам, які перебувають на контракті у клубі. 

Про це заявив помічник директора з футболу гірників Карло Ніколіні.

"Футболісти перебувають у Шахтарі до 30 червня, так вирішив УЄФА. Усі, хто хоче підписати наших гравців, можуть зробити це, виплативши їм зарплату, але у червні вони повернуться до Шахтаря. Фернандо, наприклад, був проданий у Ред Булл Зальцбург.

Наші бразильці перебувають на батьківщині, їм платять щомісяця, у червні вони повернуться до "Шахтаря". Ми братимемо участь у кваліфікації Ліги чемпіонів як переможці чемпіонату, оскільки розіграш зупинено і таблицю заморожено. Потрібно розуміти, як це нам належить зробити, адже чемпіонату немає. По ходу справи прийматимуться інші рішення, зараз неможливо планувати майбутнє", - заявив Ніколіні.

Раніше захисник Шахтаря Юхим Конопля говорив, що гірники призупинили термін дії контрактів з усіма виконавцями, у тому числі з легіонерами, що дозволило клубу не платити футболістам зарплату.

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