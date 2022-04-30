Шахтар продовжує платити зарплату бразильським легіонерам

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Донецький Шахтар продовжує виплачувати зарплати всім своїм бразильським легіонерам, які перебувають на контракті у клубі.
Про це заявив помічник директора з футболу гірників Карло Ніколіні.
"Футболісти перебувають у Шахтарі до 30 червня, так вирішив УЄФА. Усі, хто хоче підписати наших гравців, можуть зробити це, виплативши їм зарплату, але у червні вони повернуться до Шахтаря. Фернандо, наприклад, був проданий у Ред Булл Зальцбург.
Наші бразильці перебувають на батьківщині, їм платять щомісяця, у червні вони повернуться до "Шахтаря". Ми братимемо участь у кваліфікації Ліги чемпіонів як переможці чемпіонату, оскільки розіграш зупинено і таблицю заморожено. Потрібно розуміти, як це нам належить зробити, адже чемпіонату немає. По ходу справи прийматимуться інші рішення, зараз неможливо планувати майбутнє", - заявив Ніколіні.
Раніше захисник Шахтаря Юхим Конопля говорив, що гірники призупинили термін дії контрактів з усіма виконавцями, у тому числі з легіонерами, що дозволило клубу не платити футболістам зарплату.