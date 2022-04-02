Захиснику Шахтаря Юхиму Коноплю прийшов документ про те, що у зв'язку з агресією росії клуб припиняє контракти.

Про це заявив футболіст.

"Ще у 20-х числах (березня) я розповідав, що Шахтар виконує контрактні зобов'язання, але сьогодні ця інформація вже застаріла.

Прийшов відповідний папір про припинення (контракту) у зв'язку з агресією росії і тим, що сьогодні неможливо здійснювати професійну діяльність. Це стосується як легіонерів, так і українців. Сьогодні ми живемо власним коштом.

У мене є пропозиції, але немає можливості виїхати за кордон. Хоча є інтерес, офіційні папери. Але поки що це просто неможливо", - сказав Конопля.