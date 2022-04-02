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Конопля: Шахтар призупинив контракт зі мною

Сьогодні 08:08 216 0
У зв'язку з війною в Україні угоди зупинено
Конопля: Шахтар призупинив контракт зі мною
#Юхим Конопля

Джерело - Tribuna.com.

Захиснику Шахтаря Юхиму Коноплю прийшов документ про те, що у зв'язку з агресією росії клуб припиняє контракти.

Про це заявив футболіст.

"Ще у 20-х числах (березня) я розповідав, що Шахтар виконує контрактні зобов'язання, але сьогодні ця інформація вже застаріла.

Прийшов відповідний папір про припинення (контракту) у зв'язку з агресією росії і тим, що сьогодні неможливо здійснювати професійну діяльність. Це стосується як легіонерів, так і українців. Сьогодні ми живемо власним коштом.

У мене є пропозиції, але немає можливості виїхати за кордон. Хоча є інтерес, офіційні папери. Але поки що це просто неможливо", - сказав Конопля.

Зазначимо, що Шахтар, на відміну від Динамо, не збирав гравців разом після початку війни. Раніше Динамо оголосило, що проведе серію товариських ігор, щоб зібрати кошти для українців, які постраждали від війни. 

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