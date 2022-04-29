Ярмоленко допоміг врятувати батьків дружини Яремчука

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Вест Гема та збірної України Андрій Ярмоленко допоміг нападнику Бенфіки Роману Яремчуку вивезти батьків його дружини з Чернігова.
Про це розповів сам нападник у програмі Денисов Time.
"У моєї дружини батьки були досить довгий час у Чернігові. Якщо я не помиляюся, то 43 дні вони сиділи там. Ми через волонтерів допомагали, щоб їм просто привезли буханець хліба, пляшку води. Така ситуація була критичною, що я навіть не знав, що робити.
Звернувся до Андрія Ярмоленка, знаючи, що він із Чернігова і кажу: "Допоможи чим зможеш, я віддячу". Звичайно, Андрій відгукнувся на моє прохання, і через два дні їх вивезли. Ситуація була досить складною", – поділився Яремчук.
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