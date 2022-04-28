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Яремчук: Я не вмію стріляти, але можу доносити людям правду про війну

Вчора 21:57 249 0
Нападник збірної України - про свій внесок у перемогу
Яремчук: Я не вмію стріляти, але можу доносити людям правду про війну
#Роман Яремчук

Джерело - ТК Футбол.

Нападник лісабонської Бенфіки та збірної України Роман Яремчук розповів, якою бачить свою участь у наближенні перемоги нашої країни над росією.

"Кожен робить свою роботу як він може. Я не вмію воювати, стріляти. Можу представляти свою країну і робити так, щоб про неї дізнавалося якнайбільше людей. Бенфіка досить багато допомагає у поширенні інформації про те, що відбувається в Україні. Це головне, що я зараз можу робити та як допомагати", - сказав Яремчук.

Нагадаємо Бенфіка з Яремчуком не змогла дотиснути Фамелікан у 31 турі чемпіонату Португалії.

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