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Суркіс: путіна зупинить наша армія

Сьогодні 15:24 243 0
Ігор Суркіс прокоментував російське вторгнення в Україну
Суркіс: путіна зупинить наша армія
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Збройні сили України зможуть зупинити російське вторгнення в нашу країну.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі Футбол NEWS

"Є фото з Дортмунду, де ви з братом тримаєте плакат Stop Putin. Хто і коли зупинить цього божевільного?

- Мені важко сказати. Те, що він творить – це параноя. Це не війна, а геноцид проти мирного населення, проти наших дітей, проти жінок, проти чоловіків похилого віку. Я думаю, що хтось його зупинить (путіна - прим). Найімовірніше, зупинять наші бійці, наша армія", – сказав Суркіс.

Актуально: Суркіс: Після перемоги у війні хочемо бачити Боруссію у Києві

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