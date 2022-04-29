Суркіс: путіна зупинить наша армія

Збройні сили України зможуть зупинити російське вторгнення в нашу країну.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі Футбол NEWS

"Є фото з Дортмунду, де ви з братом тримаєте плакат Stop Putin. Хто і коли зупинить цього божевільного?

- Мені важко сказати. Те, що він творить – це параноя. Це не війна, а геноцид проти мирного населення, проти наших дітей, проти жінок, проти чоловіків похилого віку. Я думаю, що хтось його зупинить (путіна - прим). Найімовірніше, зупинять наші бійці, наша армія", – сказав Суркіс.