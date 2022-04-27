Суркіс: Після перемоги у війні хочемо бачити Боруссію у Києві

Президент Динамо подякував німецькому клубу

Джерело - ФК Динамо.

У вівторок, 26 квітня, київське Динамо провело четвертий поєдинок у рамках благодійного турне Матч за Мир! Зупинимо Війну! (Match for Peace! Stop the War!), в якому зустрілося з грандом німецького футболу - 8-разовим чемпіоном країни - дортмундською Боруссією.

Українці перемогли з рахунком 3:2. Президент Динамо Ігор Суркіс відзначив приголомшливу атмосферу на трибунах.