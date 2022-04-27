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Суркіс: Після перемоги у війні хочемо бачити Боруссію у Києві

Сьогодні 13:10 292 0
Президент Динамо подякував німецькому клубу
Суркіс: Після перемоги у війні хочемо бачити Боруссію у Києві
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - ФК Динамо.

У вівторок, 26 квітня, київське Динамо провело четвертий поєдинок у рамках благодійного турне Матч за Мир! Зупинимо Війну! (Match for Peace! Stop the War!), в якому зустрілося з грандом німецького футболу - 8-разовим чемпіоном країни - дортмундською Боруссією.

Українці перемогли з рахунком 3:2. Президент Динамо Ігор Суркіс відзначив приголомшливу атмосферу на трибунах. 

"Після перемоги України у цій війні ми хочемо бачити Боруссію у Києві. Наші вболівальники висловлять свою повагу та захоплення цим клубом, який простяг руку допомоги українцям", - зазначив Ігор Суркіс.

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