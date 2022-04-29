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Рангнік може очолити збірну Австрії

Сьогодні 11:24 142 0
Ральф Рангнік може очолити збірну Австрії
Рангнік може очолити збірну Австрії
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік

Джерело - football.ua.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік, якого в новому сезоні на цій посаді замінить Ерік тен Гаг, серйозно розглядає пропозицію очолити національну збірну Австрії.

Про це повідомляє The Athletic.

Пропозиція про роботу на міжнародному рівні ніяк не впливає на плани німецького спеціаліста працювати в якості консультанта в Манчестер Юнайтед.

Рангнік веде переговори про те, щоб стати головним тренером збірної Австрії, і хоча угода ще не укладена, існує велика ймовірність, що сторони зможуть дійти остаточної угоди вже цієї п'ятниці.

Раніше повідомлялося, що Рангнік не впевнений, що залишиться в МЮ як консультант.

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