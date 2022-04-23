Рангнік не впевнений, що залишиться в МЮ як консультант

Після призначення на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед наставника Аякса Еріка тен Гага Ральф Рангнік не перейде на посаду консультанта.

Про це заявив сам фахівець.

"У нас є домовленість із керівництвом про мою роль як консультанта, але питання не в тому, що написано на папері. Важливо, як бачить це Ерік тен Гаг? Як він поставиться до роботи з кимось на зразок мене? Ми з ним ще не розмовляли.

Зараз це не те, що мене турбує. Мені скоро виповниться 64 роки. Для мене важливо розуміти, чи хоче майбутній головний тренер та правління МЮ враховувати мою думку та мій досвід. Це - найголовніше.

Думаю, він [Гаг - прим.] гарний варіант для Манчестер Юнайтед. Зважаючи на те, що я чув від людей, які з ним працювали, він дуже товариський, у нього хороша комунікація з гравцями, він контролює процеси.

Сподіваюся, у нього буде можливість разом зі скаутським відділом та керівництвом сформувати нову команду - знайти потрібних гравців, змінити ставлення та енергію нинішніх футболістів. У такому клубі, як Манчестер Юнайтед, важко виявляти терпіння. Але ми маємо це зробити з огляду на ситуацію в клубі. Ми програли Ліверпулю за сумою двох матчів 0:9, програли Манчестер Сіті" за сумою матчів 1:6. Навіть Вотфорду програли 1:4. Це сумна реальність, яку ми маємо визнати, і це допоможе нам у майбутньому", - сказав Рангнік.