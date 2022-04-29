Атлетіко хоче зберегти Грізманна

Антуан Грізманн може залишитися в Атлетіко

Атлетіко планує продовжити оренду форварда Барселони Антуана Грізманна з обов'язковим викупом влітку 2023 року.

Про це повдіомляє Sport.es.

"Матрацники" планують продовжити оренду Грізманна ще на рік, а влітку 2023-го набере чинності пункт обов'язкового викупу чемпіона світу. Барселона отримає 40 млн євро.

Єдина умова, за якої угода може зірватися – це невихід Атлетіко в Лігу чемпіонів. За 5 турів до фінішу Ла Ліги мадридці посідають 4 місце, випереджаючи Бетіс на 4 очки.

У сезоні 2021/22 Грізманн зіграв за Атлетіко 34 матчі у всіх турнірах. Забив 8 голів та віддав 5 асистів.

Раніше Суарес погодив контракт із клубом Бекхема.