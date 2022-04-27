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Суарес погодив контракт із клубом Бекхема

Сьогодні 11:55 48 0
Футболіст продовжить кар'єру в МЛС
Суарес погодив контракт із клубом Бекхема
Фото Getty Images
#Атлетіко Мадрид

Джерело - sport.ua.

Форвард Атлетіко Мадрид Луїс Суарес продовжить кар'єру в МЛС.

Про це повідомляє АР.

Його контракт із Матрацниками закінчується наприкінці сезону.

Суарес узгодив контракт із клубом Девіда Бекхема Інтер Маямі. Угода буде розрахована на два роки. При цьому поки що про трансфер не повідомляється на прохання Суареса - він не хоче нашкодити атмосфері всередині Атлетіко у вирішальний момент сезону.

У цьому сезоні на рахунку Суареса 13 голів та 3 асисти у 41 матчі за Атлетіко у всіх турнірах.

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