Бенфіка запропонувала контракт Ді Марії

Аргентинський хавбек влітку залишить ПСЖ

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія має можливість повернутися в чемпіонат Португалії.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

У послугах аргентинця зацікавлена Бенфіка, за яку 34-річний футболіст виступав в період з 2007 по 2010 рік. За інформацією джерела, португальці вслід за Ювентусом запропонували Ді Марії контракт. При цьому, пропозиція італійського гранда є більш вигідною з фінансової точки зору.

Чинна угода 34-річного аргентинця з парижанами розрахована до червня 2022 року. Раніше повідомлялося, що керівництво ПСЖ має намір влітку попрощатися з трьома аргентинськими футболістами, але залишити в команді Мессі.

Цього сезону Ді Марія зіграв 25 матчів, забив три голи і віддав п'ять гольових передач.