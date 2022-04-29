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Бенфіка запропонувала контракт Ді Марії

Сьогодні 08:55 207 0
Аргентинський хавбек влітку залишить ПСЖ
Бенфіка запропонувала контракт Ді Марії
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Ді Марія, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія має можливість повернутися в чемпіонат Португалії.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

У послугах аргентинця зацікавлена Бенфіка, за яку 34-річний футболіст виступав в період з 2007 по 2010 рік. За інформацією джерела, португальці вслід за Ювентусом запропонували Ді Марії контракт. При цьому, пропозиція італійського гранда є більш вигідною з фінансової точки зору.

Чинна угода 34-річного аргентинця з парижанами розрахована до червня 2022 року. Раніше повідомлялося, що керівництво ПСЖ має намір влітку попрощатися з трьома аргентинськими футболістами, але залишити в команді Мессі.

Цього сезону Ді Марія зіграв 25 матчів, забив три голи і віддав п'ять гольових передач.

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