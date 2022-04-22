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Ювентус хоче підписати Ді Марію

Сьогодні 14:25 58 0
Аргентинський хавбек влітку залишить ПСЖ
Ювентус хоче підписати Ді Марію
#Ювентус

Джерело - sport.ua.

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

У переході футболіста на правах вільного агента зацікавлений Ювентус. Однак існує ймовірність, за якої Ді Марія вирішить підписати короткостроковий контракт з однією з аргентинських команд.

Чинна угода 34-річного аргентинця з парижанами розрахована до червня 2022 року. Раніше повідомлялося, що керівництво ПСЖ має намір влітку попрощатися з трьома аргентинськими футболістами, але залишити в команді Мессі.

Цього сезону Ді Марія зіграв 25 матчів, забив три голи і віддав п'ять гольових передач.

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